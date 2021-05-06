Ali Dağı'na 100 bin fidan dikilecek

Kayseri Talas Belediyesi, 10 bin metrekare büyüklüğünde yeni fidanlık alanı oluşturdu. Kuruköprü Mahallesinde kurulan fidanlık, çeşitli türde 10 bina ağaca ev sahipliği yapıyor. Yıl boyu ağaçlandırma yapacaklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı'na 100 bin8 ağaç dikeceklerini söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 bin metrekare alan üzerinde kurulu fidanlıkta 10 bin fidanın bulunduğunu söyledi. Fidanlığın evladiyelik bir yer olacak şekilde planlandığını belirten Başkan Mustafa Yalçın; "Burada akasyadan çınara, manolyadan meyve ağaçlarına kadar pek çok türde ağaçlarımız bulunmaktadır. Temin ettiğimiz bu ağaçları burada depoladıktan sonra parklara, bahçelere, refüjlere, kaldırımlara ve nerede ihtiyaç varsa oraya dikeceğiz" dedi.

ALİ DAĞINA 100 AĞAÇ DİKİLİYOR

Yıl boyunca ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı'na da 100 bin ağaç dikimi için çalışmaların başladığını söyledi. Başkan Yalçın; "100 bin ağacı bu yıl içerisinde Ali Dağı'na dikmek üzere projelendirdik. Oradaki ağaçların türleri farklı olduğundan onları da o bölgede depoluyoruz. Kayseri'ye ve Talas'ımıza hayırlı olsun. Her gün yeni bir ağaç dikimiyle, yeni bir çalışmayla yıl boyunca yeşil alan çalışmalarımız devam edecek" konuştu.