Başkan Yücel, Alanya’ya duyurdu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daha önce esnafa kira, KDV, işgaliye ve ecrimisil konularında yardımcı olduklarını belirterek yeni yayınlanacak genelgelerle birlikte bu konularda en üst düzeyde yardımcı olacaklarını söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel encümen toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı sonrasında konuşan Başkan Yücel, şimdiden vatandaşların Kadir Gecesi ve Anneler Günü'nü kutladı. Yücel, "İnsanların birbirlerini ziyaret edebildiği coşkulu bir bayram kutlamayı isterdik ama salgın nedeniyle bayramımızı içimizde kutlayalım. Örf, adetlerimizi sadece bu bayram salgın bitinceye kadar askıya almak zorundayız. Bayramda nöbetçi birimlerimizle 7/24 görevimizin başındayız. Bu bayramda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yerel yönetim olarak üzerimize düşen hassasiyeti göstereceğiz. Halkımızdan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyoruz. Bu bayramda yine sokağa çıkma yasağına uyalım" uyarısında bulundu.



"SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET ETTİK"



Belediye olarak sokağa çıkma yasağında ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını ifade eden Yücel, Ramazan ayında 7 bin 400'ün üzerinde vatandaşa ulaştıklarını açıkladı. Pazarların kapalı olması nedeniyle sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edip üreticilerin elde kalan ürünlerini alarak halka ulaştırdıklarını vurgulayan Yücel, "2 gündür batı bölgesinde bugün ve yarın da doğu bölgesinde tüm üreticilerin ürünlerini alarak vatandaşlara dağıtmaya çalıştık, dağıtacağız da" diye konuştu.



"VALİYE ÖNERİLERİMİZİ SÖYLEYECEĞİZ"



Toplantıda Başkan Yücel'e İçişleri Bakanlığı tarafından haftada bir gün açılması kararlaştırılan semt pazarlarının ikinci açılış günü olan 15 Mayıs'ta değil de arefe günü açılması yönünde esnafın talebi olduğu ve bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı da soruldu. Yücel, "Bugün Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında bir toplantı olacak. Toplantıya ben de katılacağım. Vali ve İçişleri Bakanlığı'na bununla ilgili önerilerimizi söyleyeceğiz" dedi.

"GENELGELERİ BEKLİYORUZ"



Korona virüs nedeniyle kapalı olan esnafın vergi konusunda şikayetleri olduğuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Yücel, esnafa yardımcı olmak istediklerini kaydetti. Yücel, "Geçen sene gelen genelgeler doğrultusunda kira gelirleri, KDV, işgaliye, ecrimisiller ve bununla ilgili tüm konularda indirimler yapmak istedik. Bu sene yeni genelgeler çıkar çıkmaz maksimum düzeyde esnafımızı rahatlatabilecek uygulamaları yapacağız" ifadelerini kullandı.



"ESKİ GÜNLERE YAKIN BİR TURİZM SEZON GEÇECEK"



Turizm sezonu hakkındaki öngörüleri sorulan Başkan Yücel, eski günlere yakın bir sezon beklediğini söyledi. Yücel, "Toplumlar da kendi fertlerini düşünmek zorunda. Dünyada bir salgın olduğu için abes görmemek gerekiyor ama batı ülkelerinde yavaş yavaş esnemeler başladı. Turizmde bizi en çok ilgilendiren Rusya. Rusya'nın da kısa vadede esnemeye başlayacağını, açılacağını düşünüyorum. Bu sene esnemeler olduğu ve hasta sayısı düştüğü sürece eski günleri yakalayamasak bile ona yakın bir turizm sezon geçeceğine inanıyorum. Her şey bizde, esnafımızda bitiyor. Bunları sağladığımızda güzel şeyler olacağına inanıyorum. Şu anda yavaş yavaş esneme olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu bu haziranda başlayacak gibi gözüküyor" dedi.