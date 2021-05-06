Bayrampaşa'da kağıt deposunda yangın çıktı

Bayrampaşa'da atık kağıt deposu olarak kullanılan alanda yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulandığı günde Bayrampaşa Maltepe'de atık kağıt deposu olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki kağıtların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler olay yerinde soğutma çalışması yaptılar.