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Giriş Tarihi: 6.5.2021 15:51

’da çifte bayram

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da çifte bayram

’da pandemi nedeniyle zor günler geçiren dar gelirli vatandaşların elektrik ve su faturaları Kestel Belediyesi tarafından ödendi.  Ayrıca vatandaşlara erzak ve sıcak yemek desteği ile birlikte alışveriş kartı destekleri de aralıksız sürüyor.

Bursa'da pandemi nedeniyle zor günler geçiren dar gelirli vatandaşların elektrik ve su faturaları Kestel Belediyesi tarafından ödendi. Ayrıca vatandaşlara erzak ve sıcak yemek desteği ile birlikte alışveriş kartı destekleri de aralıksız sürüyor.

Pandeminin etkilerini azaltmak için adeta seferberlik ilan eden Bursa'nın Kestel Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine çifte adeta bayram yaşatıyor. İhtiyaç sahibi çok sayıda vatandaş ile dükkanını kapatmak durumunda kalan esnaf ve çalışanlarına erzak desteği, günlük sıcak yemek dağıtımı ve aylık alışveriş kartı desteği veren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, şimdi de ilçede elektrik ve su borçlarını ödemekte güçlük çeken binlerce hanenin faturaları ödedi.

4 BİN HANENİN FATURALARI ÖDENDİ

Elektrik faturası borcu olan yaklaşık 2 Bin hane ve esnafın 500 Bin liralık elektrik faturası ile 2 Bin hanenin de 250 Bin Liralık su faturalarıyla birlikte toplam 4 Bin hanenin 750 Bin TL'lik faturalarının ödendiğini kaydeden Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel, bizim ortak sevdamız. Kestel'de sen ben yok, biz varız, biriz, beraberiz. esnafı, yaşlısı genci, kadını erkeği, işçisi, çiftçisi, köylüsü; hepsi bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, çocuğumuz, komşumuz., Onların hizmetinde ve emrindeyiz" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Kestel'in birlik ve beraberliğinin güçlü olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel'e Sözümüz var. Biz büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinin mutluğu ve huzuru bizim için önemli. Bu zor günleri de yardımlaşma ve dayanışma ile birlikte aşacağız, bayramı birlikte huzur içinde kutlayacağız" dedi.

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Bursa’da çifte bayram
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