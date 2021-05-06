Canan Kaftancıoğlu nasıl il başkanı oldu? CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek canlı yayında açıkladı

O zaman Beylikdüzü'nün ilçe başkanı kimdi? Onu ortaya koyabiliriz. Seçimi Atatürkçü, Cumhuriyetçi, bu değerlerle hiçbir sorunu olmayan Cemal Bey alacakken, devreye Genel Başkan'ın girmesi ve birkaç delegenin yer değiştirmesiyle (Bunun Beylikdüzü delegeleri olduğunu herkes biliyor.) İstanbul İl Başkanı yapıldı."

CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle Kaftancıoğlu seçildi | Video

CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek'ten '650 milyon TL' sorusu: Hangi kanallara para aktarıldı?

CHP’den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na zor soru: 650 milyon TL’yi kime verdiniz?