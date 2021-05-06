CHP değil Yalan Üretim Merkezi

AK Parti, sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Yalan Üretim Merkezi" ifadelerine yer verildi. Animasyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak yer aldı. Merkezin içinde hafif, orta ve kuyruklu olmak üzere 3 aşamalı bir yalan jeneratörü bulunuyor. Animasyondaki insafsız yalan aracında ambulans uçaklarla ilgili yalanlara yer veriliyor. Videonun sonunda Kılıçdaroğlu içtiği papağan iksiri ile resmi açıklamalar yapılmasına rağmen "128 milyar dolar nerede?" sorusunu tekrarlıyor. ANKARA