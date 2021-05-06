Çiçekçi esnafı Anneler Günü için hafta sonu açık

Çiçekçi esnafı Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri açık olacak. Vatandaşlar 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecekler. Ayrıca çiçekçi esnafı bu tarihlerde, 10.00 - 24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek. Çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli çalışanları da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, çiçekçi esnafının, Anneler günü nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kapsam dışı bırakılmasının esnaf adına sevindirici olduğunu dile getirdi. Anneler Günü gibi özel günlerin çiçekçi esnafının en fazla iş yaptığı dönemler olduğunu dile getiren Başkan Niyazi Göger, "Virüs salgını nedeniyle tüm sektörlerdeki esnafımız gibi çiçekçi esnafımız da zor günler yaşadı. Ancak İnanıyorum ki, Anneler Günü nedeniyle yaşanacak hareketlilik çiçekçi esnafımıza can suyu olacaktır" dedi.