Çorum'un çehresini değiştirecek projede ilk kazma vuruldu

Çimento Fabrikasının Çorum Belediyesine devrinin tamamlanmasının ardından söküm için tanınan 6 aylık süreç başladı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çimento Fabrikasında söküm işlemlerinin başladığını söyledi.

Söküm çalışmalarının başladığı Çorum Çimento Fabrikası arazisinde incelemede bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın firma yetkilisinden işlemler ve süreç hakkında bilgi aldı. Çorum'un tarihi günlere şahitlik ettiğini söyleyen Başkan Aşgın, "Şehrimizde tarihi günler yaşıyoruz. Şuan adım adım işleyişi takip ediyoruz. Sözleşmemiz gereği firmanın 6 ay süresi var. Firma ve bu süre içerisinde hem iş güvenliğine hem de çevre sağlığına uygun şekilde fabrikanın yıkımını gerçekleştirecek" diye konuştu.

KARARI ÇORUMLULAR VERECEK

Çimento Fabrikası alanının ne şekilde değerlendirileceği noktasında farklı kesimlerle istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Aşgın nihai kararı da yine Çorumluların görüşleri ve talepleri doğrultusunda vereceklerini söyledi. Farklı gruplarla istişarelere önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini ifade eden Başkan Aşgın, "Çorumluların olan bu alan, Çorumlunun kararıyla yeniden imar olacak. Süreç içerisinde güzel bir uyumla bu muazzam araziyi şehrimize kazandırmış ve en uygun fonksiyonlarla her bir metrekaresinin güzel şekilde değerlendirecek. Bu yılın sonlarına doğru, özellikle plan kısmını halletmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl artık uygulama çalışmalarına, yapım işlerine başlamış olacağız. Bu muazzam arazi hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.