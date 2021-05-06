Darbelerin izleri tamamen silinecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün açıkladığı, 100 maddelik yeni anayasa teklifinin çerçevesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'nin son dönemde art arda yaptığı görüşmelerde ele alındığı öğrenildi. Erdoğan'ın şubat ayında yaptığı "Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" açıklaması ile başlayan yeni anayasa hazırlıkları, Bahçeli'nin 100 maddelik teklifinin hazır olduğunu açıklaması ile yeni bir boyut kazandı.Yeni anayasa teklifinin hazırlanma süreci, iki liderin son dönemde yaptıkları görüşmelerle hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın ilk çağrısının ardında 4 Şubat'ta iki lider Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Bir saat süren görüşmede anayasa çalışmalarının nasıl yapılacağı ele alındı. Görüşmenin ertesinde AK Parti ve MHP çalışmalara başladı. Bu görüşmeden yaklaşık bir ay sonra İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısının ardından Erdoğan ve Bahçeli bir kez daha bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Başkan Erdoğan bu görüşmeden iki gün sonra MHP lideri Bahçeli'yi bu kez evinde ziyaret etti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından anayasa çalışmalarının çerçevesi çizilmiş oldu. Ardından iki partinin kurulları anayasa tekliflerini hazırlamak için çalışma başlattı.Cumhur İttifakı'nın üzerinde mutabık kaldığı sivil anayasa teklifine göre, Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişmeyecek. Yeni sivil anayasada darbelerin izlerinin tamamen silinmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha rahat ve etkin çalışmasının sağlanması planlanıyor. Başkan Erdoğan ile Bahçeli, bu ay içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftarda buluştu. AK Parti'nin teklifini tamamlamasının ardından Cumhur İttifakı, ortak metinler üzerinde çalışma yapacak. Bu süreçte anayasa çalışmalarına katılmaları için muhalefete de çağrıda bulunulacak. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarının talep, beklenti ve önerileri alınacak. Cumhur İttifakı ortak metin hazırlayarak Meclis'e getirecek. AK Parti'nin, Meclis'ten geçse bile yeni anayasayı referanduma götürerek milletin onayına da sunmayı planladığı belirtiliyor.