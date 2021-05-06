ADANA'NIN Kozan ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada fenalaşan ve hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer, doğum gününe 2 gün kala hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Göçer'in ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonre netlik kazanacak.

İlçeye bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde yaşayan Kader ve Ramazan Göçer çiftinin dört oğlundan Ahmet Erdem Göçer, 5 Mayıs akşamı evin önünde arkadaşlarıyla oynarken fenalaşıp, yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra küçük çocuk Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Doğum gününe 2 gün kala yaşamını yitiren Ahmet Erdem Göçer'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yassıçala Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yassıçalı Mahalle Muhtarı ve ailenin akrabası olan Levent Göçer, "Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Arkadaşlarıyla oyun oynarken fenalaşmış. Ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak" dedi.