Dört ayda 24 milyon yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre nisan ayında havayolunu kullan yolcu sayısı 6 milyonu aştı. Ocak-nisan aylarını kapsayan dört aylık sürede ise yaklaşık 24 milyon yolcu havayolunu tercih etti.

Koronavirüs salgını için gerekli tüm tedbirlerin alındığı Türkiye genelindeki havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı üst geçişler ile birlikte toplam 90 bin 364 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 6 milyon 187 bin 68 yolcuya hizmet verilirken kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplamda 232 bin 809 ton olarak gerçekleşti.



İHL'DE 7.6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ



İstanbul Havalimanı'nda nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 4 bin 644, dış hatlarda 13 bin 395 olmak üzere toplamda 18 bin 39'a ulaştı. Bu havalimanında nisanda iç hatlarda 530 bin 286, dış hatlarda 1 milyon 519 bin 79 olmak üzere toplamda 2 milyon 49 bin 365 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda nisanda 3 bin 205 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 21 bin 244 uçak trafiği gerçekleşti.



İstanbul Havalimanı'nda dört aylık sürede ise 64 bin 466 uçak ve 7 milyon 591 bin 523 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise 12 bin 285 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında dört aylık dönemde toplam 76.751 uçak trafiği gerçekleşti.



DÖRT AYDA YAKLAŞIK 24 MİLYON YOLCU



Böylece ocak-nisan dönemini kapsayın ilk dört ayda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği üst geçişler ile birlikte toplam 385 bin 40 olarak gerçekleşti Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 15 milyon 374 bin 956, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 474 bin 302 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 23 milyon 864 bin 835 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 159 bin 490 ton, dış hatlarda 673 bin 752 ton olmak üzere toplamda 833 bin 242 tona ulaştı.