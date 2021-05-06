Durdurulan araçtan gümrük kaçağı makaron çıktı

Hatay'da bir araç ve işyerinde yapılan aramalarda toplam 143 bin 600 gümrük kaçağı makaron, 11 kilo 800 gram gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı. Olayla ilgili biri yabancı uyruklu, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Oraganize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya'nın Şükrü Balcı Caddesi, itfaiye kavşağında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada ekipler 140 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili M.T. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Aynı gün Saraykent Mahallesinde bulunan bir işyerine yaptıkları operasyonda KOM ekipleri 11 kilo 800 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 3 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu W.N. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.