Ermeniler, “Türk dostu” diye Gandi heykelini yaktı

İkinci Karabağ Zaferi sonrasında derin iç karışıklıklar ve itibar kaybı yaşayan Ermenistan'ın, sözde soykırım yalanı ile etkinlik sahası kazanma girişimleriyle büyüyen Türk düşmanlığı, Hint Özgürlük Hareketi'nin lideri Mahatma Gandi'nin heykelinin yakılması ile yeni bir seviyeye geldi. Gandi'nin heykelinin yakılmasının Ermenistan'da "Atatürk'ün ve Azerbaycan'ın dostu" ve "soykırım tezinin muhalifi" olarak görülmesinden dolayı yapıldığı bilgisi edinildi.

PAŞİNYAN, "VATANA İHANET" İLE İTHAM EDİLDİ



Gandi'nin heykeli, 2020 yılında Erivan'a dikilmiş, heykel dikilmeden önce Ermenistan'da büyük tartışmalar yaşanmış, çok sayıda Ermeni, heykelin dikilmesine karşı çıkmıştı. Erivan Belediye Başkanı Hayk Marutyan'ın projeyi duyurması sonrasında muhalif gruplarca "Heykeli istemiyoruz" protestoları düzenlenmişti. Başbakan Nikol Paşinyan, "vatana ihanet" ile itham edilmiş, Gandi'nin Atatürk'e Ermeni karşıtı propaganda yaptırmak amacıyla para gönderdiği iddiasıyla, heykelin kaldırılması eylemleri büyümüştü.

"İNTİKAM" DİYEREK PAYLAŞTILAR



Ermeniler, Ermenistan'ın Hindistan'ı Pakistan ile çatışmada, her şartta ve kesin olarak desteklediğini iddia ediyor. Bu sebeple, Hindistan'a sözde soykırım iddialarını kabul ettireceklerine yönelik bir beklenti var. Ermenistan'daki Hindistan Büyükelçiliğinin sözde soykırım iddialarını kullandığı açıklamasını değiştirmesine öfkelenen Ermenilerce, yanan Gandi heykeli "intikam" söylemleriyle sosyal medyada paylaşıldı. Hocalı katliamı sonrasında birçok Azerbaycan Türkü'nü hunharca katleden Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması sonrasında, uluslararası toplumda kazanım sağlama ihtimali olarak "sözde soykırım" iddialarına bel bağlamış durumda. Ekonomik kriz ve İkinci Karabağ Zaferi sonrası sonu gelmeyen siyasi buhranlar nedeniyle binlerce Ermeni'nin Ermenistan'ı terk ederek göç etmeye başladığı biliniyor.