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Giriş Tarihi: 6.5.2021 15:48

Evinde rakı üreten bir kişi yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Evinde rakı üreten bir kişi yakalandı

’da 3 bin 600 litre el yapımı boğma rakı ve 200 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da 3 bin 600 litre el yapımı boğma rakı ve 200 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mızraklı Mahallesi'nde bir evde el yapımı boğma rakı v sahte şarap üretildiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Jandarma timleri eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde ve eklentilerinde yapılan aramada 3 bin 600 litre el yapımı boğma rakı ile 200 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi N.G. gözaltına alındı.

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Evinde rakı üreten bir kişi yakalandı
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