Gazinin oğlu kalp krizinden öldü

PKK terör örgütünün Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993''te 33 askerin şehit ettiği saldırıdan yaralı kurtulan askerlerden Trabzon'lu Gazi Osman Partal'ın lise 1.sınıfa giden 15 yaşındaki oğlu Mehmet Akif Partal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

PKK terör örgütünün Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993''te 33 askerin şehit ettiği saldırıdan yaralı kurtulan askerlerden Trabzon'lu Gazi Osman Partal'ın lise 1.sınıfa giden 15 yaşındaki küçük oğlu Mehmet Akif Partal Fatih mahallesindeki evlerinde iken bir anda fenalaştı. Mehmet Akif Partal, yakınları tarafından hemen Fatih Devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Partal, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden Memet Akif Partal'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamsiköy'de toprağa verileceği kaydedildi.

2 oğlu olan baba gazi Osman Partal,"lise 1.sınıfa giden küçük oğlum Mehmet Akif Partal'ın bu zamana kadar hiçbir sağlık problemi olmadı.Oğlum Mehmet Akif sabah saatlerinde evdeyken bir anda fenalaştı. Ben o sırada dışaatrdaydım.Ailem ve komşularım hemen oğlumu hemen hastaneye yetiştirdiler. Haberi alınca hastaneye koştum.Hastanede oğluma tüm müdahaleler yapıldı ama oğlum kurtarılamadı .Çok üzgünüm.Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi