Hafriyat yüklü kamyon devrildi sürücü ağır yaralandı

Bursa D-100 karayolunda seyir halinde olan hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 46 yaşındaki sürücü Ömer K ağır yaralandı.

Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar yakınlarında Ömer K. idaresindeki hafriyat yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tır yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Ömer K.(46) kamyon içinde sıkışırken, yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri 11 TH 602 plakalı hafriyat yüklü tırın şoförü Ömer K.'yı sıkıştığı yerden çıkarıp Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipleri yola dökülen hafriyatı temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.