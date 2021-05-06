Halil-ür Rahman’da ilahi dinletisi

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekânı olan Dünyanın ''en büyük doğal akvaryumu'' konumundaki Halil-ür Rahman (Balıklıgöl), muhteşem bir ilahi dinletisine ev sahipliği yaptı.

Tüm Türkiye'de tam kapanma dolayısıyla uygulanan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara sosyal medya platformları üzerinden izleyebilecekleri bir ilahi dinletisi sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi dinleyenleri adeta mest etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü "Urfa Ahengi Topluluğu" tarafından seslendirilen birbirinden duygulu ilahiler dinleyenlerin yüreğine dokundu, ruhunu dinlendirdi.

Gündüzü ayrı gecesi ayrı bir görsel şölen sunan Balıklıgöl'de gerçekleştirilen ilahi dinletisine eşlik eden semazenlerin gösterisi dinletiye ayrı bir tat kattı.Ramazan ayının maneviyatının en fazla hissedildiği Şanlıurfa'da pandemiye rağmen dijital belediyecilik kapsamında sosyal medya aracılığıyla ilahi dinletisini vatandaşlar güvenli bir şekilde evlerinden rahat bir şekilde dinlediler.