Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu

Hatay'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik yapılan operasyonda 30 adet cep telefonu, 3 adet laptop, 10 adet harddisk, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ve 25 bir lira nakit para ele geçirildi. olayla ilgili 21 kişi yakalandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynatıldığına dair ihbar aldı. Yapılan ihbarı değerlendirerek kişileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler yaptıkları takip sonucu belirledikleri 21 ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evlerde yapılan aramalarda 30 adet cep telefonu, 3 adet laptop, 10 adet harddisk, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ve 25 bir lira nakit para ele geçirildi. Adreslerinde bulunan 21 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda materyallerin incelenmesine başlanıldığı bildirildi.