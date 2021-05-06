Hatice teyze ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu

Adana'da fırından ekmek alıp eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Gül'ün (56), ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Orhan Öztürk'ün (27) ev hapsi cezası alması yaşlı kadının ailesinin isyanına neden oldu. Hatice Gül'ün eşi Mahmut Gül (55), kararın ardından gözyaşı döküp, sürücünün cezalandırılmasını istedi.

TIP MERKEZİNE BIRAKIP KAÇTI

Kaza, 24 Nisan Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün fırından ekmek alan Hatice Gül, eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 01 CPL 46 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü, iddiaya göre yaralı kadını özel tıp merkezine bıraktıktan sonra kaçtı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis yaptığı araştırma sonucunda plakadan yola çıkarak aracın kiralık olduğunu tespit etti. Otomobili kiralayan Mazlum E. gözaltına alındı. Mazlum E. ifadesinde otomobili kazadan 4 saat önce arkadaşı Orhan Öztürk'e verdiğini, kaza ile ilgili bir bağlantısının olmadığını iddia etti. Bunun üzerine ekipler Öztürk'ü gözaltına aldı.

SERBEST KALDI

Öztürk'ün ifadesinde, rahatsızlanan annesinin yanına gitmek için otomobili aldığını ve dalgın olduğu için kazanın yaşandığını, Hatice Gül'ü otomobille özel tıp merkezine bıraktığını anlattı. Öztürk, ehliyeti olmadığı için ve annesinin de rahatsız olması nedeniyle teslim olmadığını söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Öztürk, 25 Nisan'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Özel tıp merkezindeki tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Hatice Gül, 29 Nisan Perşembe günü hayatını kaybetti. Gül'ün ölmesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle Öztürk, tekrar gözaltına alındı ve ev hapsi cezasına çarptırıldı. Hatice Gül'ün eşi Mahmut Gül, "Eşimin ölümüne sebep olan sürücü en ağır cezayı alsın. Sürücüyü Allah'a havale ediyorum. Benim canım yanıyor" diyerek gözyaşı döktü.