Hayalet gösterge çaldılar, kaçarken benzinleri bitti

İstanbul Beyoğlu Piripaşa Mahallesi'nde lüks bir aracın içerisinden hayal göstergesini çalıp kaçan iki hırsız Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu polisinin kamera takibiyle yakaladığı şüphelilerin gösterge panelini çaldıktan sonra kaçarken araçlarının yakıtının bittiğini ve aracı iterek kaçmaya çalıştıkları anları tespit etti. O anlar kameralara yansıdı.



Beyoğlu Piripaşa Mahallesi'nde park halindeki aracının hayalet göstergesi çalınan F.E. durumu fark edince hemen Haliç Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri hırsızlık için gelen aracın kiralık araç olduğunu tespit etti.





Aracın PTS kayıtlarına bakan Beyoğlu polisi şüphelilerin Topkapı tarafına gittiğini tespit etti. Yapılan çalışmaların devamında şüpheli şahısların daha önceden 11 suç kaydı olan Samed Ç. (22) ve 9 suç kaydı bulunan Mehmet Y. (23) olduğunu tespit etti.





KISKIVRAK YAKALANDILAR



Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin kaldıkları adresi belirleyen Asayiş Büro ekipleri önceki gün gece saatlerinde adres önünde pusuya yattı. Yaklaşık 3 saatlik beklemenin ardından, şüphelilerin harekete geçmesi üzerine polis ekipleri iki hırsızı kıskıvrak yakalandı.



HIRSIZLARIN BENZİNİ BİTTİ



Öte yandan şüphelileri yakalama çalışmalarında elde edilen kamera görüntülerinde ilginç anlar ortaya çıktı. Hırsızların aracın hayalet göstergesini çaldıktan sonra, kaçarken kiraladıkları aracın benzininin bitiği ve aracı iterek kaçmaya çalıştıkları anlar görüldü. İki hırsız yaklaşık 2 kilometre aracı iterek benzinliğe getiriyor ve benzin aldıktan sonra yollarına devam ediyor.

YEK-BEYOGLU-01