İmamoğlu'na peş peşe tepkiler! Bakanlığa planların iptali için koştunuz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saat 10.30 sıralarında çöken Hilal Apartmanı'nda incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaşarak "İstanbullulara çağrıda bulunuyorum Zeytinburnu'nda yıkılan binada can kaybı olmaması büyük bir şans. Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor. Deprem bu şehrin gerçeği, kimsenin böyle bir lüksü yok. Acil iş birliğine ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da kentsel dönüşüm ve riskli binaların tespiti ve işlemleri yapmakla sorumlu olan İBB Başkanı'nın açıklamasına ise Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tepki gösterdi. Arısoy, "Sayın Başkan, yetki ve sorumluluk makamında oturuyorsunuz. İşiniz, muhatabı belirsiz suçlamalar yapmak değil. Sizi binalara sokmayan kim? Engel çıkaran kim? Kentsel Dönüşüm yaptınız da elinizi tutan mı oldu? dedi.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da 2021 bütçe görüşmelerinde İmamoğlu yönetiminin deprem çalışmalarında sınıfta kaldığını belirterek iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 düşürüldüğünü söylemişti. AK Parti'nin İstanbul için ayırdığı deprem bütçesinin, bugün CHP'nin ayırdığının tam 6 katı olduğunu hatırlatan Göksu, "Günlerce ve aylarca bilimsel toplantılar yapsanız da sonuç değişmeyecektir: Depremden korunmanın birinci şartı, binalarımızı yenilemektir. Bu da kentsel dönüşüm projesi demektir. Hâl böyleyken sayın Başkan iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 oranında düşürmüştür. 2018 senesinde; yani bizim zamanımızda 1 milyar TL olan kentsel dönüşüm bütçesi, 2021 bütçesinde 257 milyon TL'ye düşürülmüştür.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARININ İPTALİNİ İSTEDİLER
İmamoğlu ve ekibinin depremle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kentsel dönüşüm planlarının iptali dışında hiçbir müracaatı olmadığının altını çizen Göksu, "İmamoğlu, deprem konusunda Bakanlıkla birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi ben soruyorum 'Bugüne kadar, 'Şu bölgede ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum' diyerek bakanlığımıza bir müracaatınız oldu mu? Tabii ki olmadı ama başka deprem riski taşıyan konutların yıkılıp yeniden yapılması için oluşturan kentsel dönüşüm planlarının iptali için onlarca müracaatınız oldu. Bu yetmedi, iptal için yargıya gittiniz. İBB yönetiminin, insanların hayatlarını ilgilendiren bir konuda kayıtsız kalması, İstanbul adına depremden daha da tehlikelidir. Özellikle de CHP, yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olma çabasından vazgeçmelidir. Yapılan her yenileme plan ve projesine karşı çıkmış ya da projelerin mahkeme kapılarında yıllarca sürünmesine sebep olmuştur" diye konuşmuştu.