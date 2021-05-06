İmamoğlu'na peş peşe tepkiler! Bakanlığa planların iptali için koştunuz





KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARININ İPTALİNİ İSTEDİLER

İmamoğlu ve ekibinin depremle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kentsel dönüşüm planlarının iptali dışında hiçbir müracaatı olmadığının altını çizen Göksu, "İmamoğlu, deprem konusunda Bakanlıkla birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi ben soruyorum 'Bugüne kadar, 'Şu bölgede ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum' diyerek bakanlığımıza bir müracaatınız oldu mu? Tabii ki olmadı ama başka deprem riski taşıyan konutların yıkılıp yeniden yapılması için oluşturan kentsel dönüşüm planlarının iptali için onlarca müracaatınız oldu. Bu yetmedi, iptal için yargıya gittiniz. İBB yönetiminin, insanların hayatlarını ilgilendiren bir konuda kayıtsız kalması, İstanbul adına depremden daha da tehlikelidir. Özellikle de CHP, yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olma çabasından vazgeçmelidir. Yapılan her yenileme plan ve projesine karşı çıkmış ya da projelerin mahkeme kapılarında yıllarca sürünmesine sebep olmuştur" diye konuşmuştu.