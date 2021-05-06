İYİ Partili İlçe Başkanı dolandırıcı 'cinci hoca' çıktı

İyi Parti Kars Sarıkamış İlçe Başkanı, dini güçleri olduğunu ve bedenlerine giren cinleri çıkartarak hastalıklarını iyileştirebileceğini söyleyerek kendisini din adamı olarak tanıttı. Kendisine başvuran kişileri, iyileştirmek amacıyla falakaya yatıran, bazılarını da asa ile tedavi etmek isteyen sözde din adamı, küçük bir kız çocuğunun sırtındaki yarayı iyileştirileceğini vaat ederek kız çocuğuna şiddet uyguladı. Bu yöntemle 7 kişiden 250 bin lira dolandıran ilçe başkanı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde, 7 kişilik grubun bir eve baskın yaptığı ihbarını alan polis, harekete geçti. Eve gelen polis, sahtekar cinci hoca kılığındaki İyi Parti İlçe Başkanı'nı deşifre etti. Kars Sarıkamış İyi Parti İlçe Başkanlığı yapan Ömer Özdemir ve eşi N.Ö.'nün Çorlu'da yaşadığı eve baskına gelen 7 mağdur, İyi Partili sözde hoca olan ilçe başkanı tarafından dolandırıldığını anlattı.