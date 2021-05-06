Kaz dağları yeniden imara mı açılıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Edremit Belediyesi'nin Kaz Dağları'nda imara açtığı tarım arazilerini "Doğrudan Satış" reklamlarıyla satmaya başladığı öğrenildi. 300 metrekaresi 29 bin 900 avrodan satışa sunulan arsaların reklamında CHP Milletvekili Gürsel Tekin ve Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ'ın da rol aldığı görüldü.

Balıkesir Akçay'da Denize 300 metre ve şehir merkezine 2 kilometre olarak pazarlanan projede yer alan arsaların bulunduğu konumda yapılaşmanın bulunmadığı Çıkrıkçı Köyü tarafında birinci sınıf tarım arazisi olduğu anlaşıldı. Ayrıca iddialara göre İmar Kanunu'na göre imar uygulamasında yüzde 45'e kadar mülk sahibinden kesinti yapılması gerekmesine rağmen Kaz Dağları'nda bulunan hiçbir yapılaşmadan kesinti yapılmadı. Bunun sonucunda yeşil alanı, parkı, pazar yeri, otopark gibi sosyal donatı alanı olmayan, sar yollardan ve sadece konutlardan oluşan imar planları yüzünden Kaz Dağları'nın betonlaşmaya başladığı iddia edildi.

ŞAHİN: "ARSALAR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YERİ DEĞİLDİR"

Kaz Dağları'ndaki kıyımın algı yönetimiyle büyükşehir belediyesinin üzerine atılmaya çalışıldığını söyleyen Balıkesir AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin: "Satış yapılan arsalar Büyükşehir Belediyemizin yeri değildir. Büyükşehir Belediyemizin gayrimenkulü TURBAN Tesisleri arkasında üç tarafı konutlarla yapılaşmış, Ülkü Yolu ve Zeytinli Deresi ile Akçay arasındadır. Oysa firma tarafından satışa sunulan arsalar Zeytinli deresinin diğer tarafında Edremit Özel OSB yeri olarak ayrılan yerden sonra Çıkrıkçı denilen mevkide Burhaniye sınırında bir alandadır. Satışa sunulan arsaların bulunduğu yer ve etrafı boş, yapılaşmamış bir alanda olup bu yerin Çıkrıkçı Köyü tarafı birinci sınıf tarım arazisidir" diye konuştu.

ŞAHİN: "İMAR KATLİAMI YAŞANIYOR"

Şahin sözlerine şöyle devam etti: "CHP'nin Genel Merkez yöneticileri, CHP'nin başka illerdeki milletvekillerini, Ekrem İmamoğlu, Battal İlgezdi gibi geçmişte müteahhitlik yaparken şimdi Belediye Başkanı olmuş kişileri sık sık Edremit başta olmak üzere CHP'nin sahil ilçelerinde görüyoruz. Bunun sebebinin siyasi faaliyet olmadığı açıktır. CHP'li siyasiler ve belediyelerin müteahhit ve emlakçılarla oluşturduğu bu rant düzeni ile Kazdağları zeytinlik ve sahilinin adeta İmar katliamına uğruyor."

EDREMİT BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi iddialara yanıt verdi. Çelebi, "Bugün burada Edremit Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri, coşkusunu, heyecanını, pandemi döneminde vatandaşımızın çektiği çilelere çare olmayı konuşmak gerekirken, aslı astarı olmayan polemiklerle asıl gündemin değiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.