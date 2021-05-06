Kırıkhan’da 347 kök hint keneviri ele geçirildi

Hatay'da izinsiz kenevir yetiştiren iki kişi yakalandı. Kenevir yetiştirilen arazide yapılan aramada ise 347 kök hint keneviri ele geçirildi.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurtlusoğuksu Mahallesi Suludere mevkiinde bulunan maku arazisinde Ç.A. ve A.Ö. isimli şahısların izinsiz kenevir yetiştirdikleri bilgisini aldı. Konu ilgili söz konusu arazide yapılan aramada boşları 10 cm ile 2 metre arasında değişen 347 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar Ç.A. ve A.Ö. gözaltına alındı.