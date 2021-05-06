Kocasinan’da leylek yuvaları misafirlerini ağırlamaya başladı

Leyleklerin göç yolu üzerinde olan Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, Kızılırmak Havzası'ndaki kırsal mahallere leylek yuvaları yaptı. Yapılan yuvalar bu yıl ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Yapılan yatırımlarla tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Çevreye ve doğaya yönelik yaptığımız hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. İlkbaharın habercisi olan leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası'ndaki kırsal mahallere leylek yuvası yaptık.

Nisan ve Mayıs ayı ile birlikte Afrika kıtasından kuzeye doğru yola çıkan leyleklerin Türkiye konuklama yeri. Leylekler Türkiye'de 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesinin ardından Ağustos ayı ile birlikte yeniden Avrupa ve Balkanlardan Afrika'ya doğru dönüşe geçiyor. Yaptığımız yuvalara ilk misafir leylekler yerleşti. Leylekler için güvenli ve sağlam yuvalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.