Köydeki çocuklara polislerde kitap

Erzurum Uzundere İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan ve okullarına gidemeyen çocuklar için köyleri dolaşarak kitap dağıttılar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce geliştirilen proje kapsamında öğrenciler yeni kitaplarına kavuştu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Erzurum Başarıyı Arttırma Programı kapsamında polislerle birlikte gerçekleştirilen Kitap Akademisi etkinliğiyle kentte her çocuğa kitap ulaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda kitap dağıtımına yardımcı olan polis ekipleri ise kapı kapı dolaşıp küçükleri mutlu etmeyi hedefliyor. İlk etapta Uzundere ilçesine bağlı köylerde gitmedik kapı bırakmayan ekipler çocukları kitaplarına kavuşturdu.