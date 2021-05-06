"Lafla peynir ekmek gemisi yürümüyor"

AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Metin Yıldırım, Narlıdere Belediyesi'nde Ali Engin yönetimindeki 2 yılı değerlendirdi. Yıldırım, "Sayın Engin yıllarca siyaset yapmış bir isim. Anlaşılan o ki belediyeciliği de yaptığı siyaset gibi kelimelere sığdırmak istiyor. Fakat lafla peynir gemisi yürümüyor. Rutin çalışmaları hizmet diye satıyorlar." dedi.

LAFTA KALDI

2019'daki yerel seçimlerin ardından, Narlıdere'deki belediye hizmetlerinin performansını, AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Metin Yıldırım değerlendirdi. İlçedeki vatandaşlarla bir araya geldiğinde, kendisine belediyeden en çok yakınılan konunun hizmetsizlik olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım, "Sayın Ali Engin'in uzun yıllardır siyasetin içinde olmasından dolayı, kendisinin ilçemizde yapabileceklerini merak ediyorduk. Gördük ki, CHP belediyeciliğinin başta hizmetsizlik olmak üzere kronik rahatsızlıkları bu dönem Narlıdere'de kendini net bir şekilde gösteriyor. Sayın Ali Engin göreve gelmeden önce Narlıdere için birçok vaatte bulundu. Gelinen noktadaysa, bu vaatlerin büyük çoğunluğunun yapılamadığı görülmüştür. Sonrasındaysa Sayın Engin'in geçtiğimiz günlerde basına yansıyan 'Vaatlerimizin iki katını yapacağız' sözü gelmiştir. İyi de vaatler yapılmadı ki iki katına çıksın. Bizler ilçemiz için kimden gelirse gelsin iyi niyetli çalışmalara asla karşı değiliz. Fakat Sayın Engin'in Narlıderelilerle alay edercesine bol keseden vaatleri inandırıcı gelmiyor." dedi.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMAZ HALE GELDİ…

Narlıdere'de belediye şirketinde çalışan işçilerin grev kararı almasının ilçe için üzücü olduğunu dile getiren Yıldırım, "İlçemizde vizyon projeleri tartışmamız gerekirken, emekçilerimizin grevini konuşuyor olmamız, yaşadığımız kan kaybının en büyük göstergesidir. Hizmetsizliğin, siyasi ve ideolojik propagandayla bastırılmaya çalışıldığı ilçemizde artık eksikler bir mızrak gibi çuvala sığmaz hale gelmişken, vatandaşımızın gözünü palmiye dikerek boyamaya çalışmak, ancak CHP'den beklenebilecek türden bir harekettir. Sayın Engin yıllarca siyaset yapmış bir isim. Anlaşılan o ki belediyeciliği de yaptığı siyaset gibi kelimelere sığdırmak istiyor. Fakat lafla peynir gemisi yürümüyor." dedi.

ÖVÜYOR DA ÖVÜYOR

Belediye Başkanı Ali Engin'in görevdeki 2 yılını değerlendirdiği sözlere değinen Yıldırım, "Narlıdere, İzmir'in metropol ilçelerinden biri olmasına rağmen bugün hizmet noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor. İki yılda hizmet diye, Sayın Başkan, parklardaki çimlerin yeşillendirilmesi ve kültür sanat etkinliklerini sayıyorsa, bu durum vahimdir. Sıradan ve rutin çalışmaların, vitrin diye gösterildiği yerde hizmetten söz etmek mümkün değil.'' dedi. Başkan Engin'in Tunç Soyer'e yönelik övgü dolu sözleri için de çarpıcı bir yorumda bulunan Yıldırım, "Sayın Başkan, fırsat buldukça Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i övüyor da övüyor. Zannediyorum ki Narlıdere Belediye Başkanımız, Büyükşehir'den destek isteyecek. Bu övgülerin altında yatan sebep budur." dedi.