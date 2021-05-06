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Giriş Tarihi: 6.5.2021 13:15 Son Güncelleme: 6.5.2021 13:15

Mansur Yavaş, Dikmen Vadisi 1. ve 2. etabındaki havuzları toprakla dolduruyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Mansur Yavaş, Dikmen Vadisi 1. ve 2. etabındaki havuzları toprakla dolduruyor!

’daki Dikmen Vadisi 1. ve 2. etabındaki havuzların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla toprakla doldurulacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı , Mansur Yavaş’a tepki göstererek, “Burası Dikmen Vadisi 1. ve 2. etap. Buradaki havuzlar 21 sene aralıksız çalıştı. Su sıkıntısı olduğu dönemlerde kuyulardan takviye yaptık. 3,5 seneden beri bu havuzlar boş. Dün haber geldi, Mansur talimat vermiş, bu havuzları toprak dolduruyorlar. Aciz, beceriksiz, çapsızsınız” dedi

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı bir semt olan Dikmen'deki Dikmen Vadisi Ankaralılar için şehrin karmaşasından uzaklaştıkları bir alternatif bir alan. Dikmen Vadisi 1. ve 2. etabındaki havuzlar ise suyla doluydu. Son 3,5 yıl içerisinde havuzlar boş tutuldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu havuzları toprakla dolduracağı iddia edildi.

"ACİZ, BECERİKSİZ, ÇAPSIZSINIZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Dikmen Vadisi havuzları hakkında bir açıklama yaparak Mansur Yavaş'ın havuzları toprakla dolduracağının talimatını verdiğini açıkladı.

Gökçek, Dikmen Vadisi'nin fotoğraflarını paylaşarak, "Burası Dikmen Vadisi 1. ve 2. etap. Buradaki havuzlar 21 sene aralıksız çalıştı. Su sıkıntısı olduğu dönemlerde kuyulardan takviye yaptık. 3,5 seneden beri bu havuzlar boş. Dün haber geldi, Mansur talimat vermiş, bu havuzları toprak dolduruyorlar. Aciz, beceriksiz, çapsızsınız" diye tepki gösterdi.

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Mansur Yavaş, Dikmen Vadisi 1. ve 2. etabındaki havuzları toprakla dolduruyor!
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