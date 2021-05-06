Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden biri olan Mardin ovasında ilk arpa hasadı gerçekleştirildi.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Konuk köyünde çiftçi Ahmet Doyuran 35 dönümde 3420 Kilogram arpa üretti.

Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle geçen yıla oranla dönüm başına yüzde 70 verim kaybı yaşandığı açıklanırken, sezonun ilk mahsul arpa kilogramı 2,050 liradan Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde satışa sunuldu.

Hububat Ticaret Merkezinde Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak, müzayede yapılmadan açık alanda satışı sunulan arpanın kilogramı 2,050 liradan, "Hububat Ticaret merkezi esnaflarından Ramazan Gür tarafından satın alındı"

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, ilk arpa hasadı ve satışı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bereketli topraklarında ilk arpa hasadının kuraklık nedeniyle verimsiz başladığını söyledi.

Öter, " Geçen sene ilk arpa hasadı 14 Mayıs'ta gerçekleştiğini, bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle daha erken hasat yapıldı. Geçen sene Devletin açıkladığı arpa alım fiyatı kilogram başına 1,275 liraydı; Hububat merkezimizde ise 1,320 liradan işlem görmüştü. Yine geçen sene aynı köyde dönüm başına 400 Kilogram verim ve yüksek kalitede arpa üretimi gerçekleşmişti. Maalesef bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle verimin yanı sıra kalitenin de düşük olması, başta çiftçilerimiz, tarım sanayimiz ve bölge ekonomimiz açısından çok ciddi kayıptır."

Mardin Ovası'nın son 20 yılın en şiddetli kurak mevsimini geçirdiğini aktaran Öter, "Ekili alanın yaklaşık yüzde 30-40'ı susuz yani kuru tarım yapılan alandır. Bu alanda yapılan üretimin yüzde 95'i tamamen kurumuş ve telef olmuş durumdadır. Mardin ve Bölge çiftçisinin tek umudu sulu alandadır. Yüzde 60'ı çiftçilerin kendi imkânlarıyla açtıkları sondaj kuyulardan ve pahalı elektrikle sulamak zorundadır."

Yüksek elektrik faturalarının dörtte biri vergi ve katkı paylarından oluştuğunu ifade eden Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Yeni hasat sezonu dolayısıyla, hububatçılar başkanı olarak Hükümet yetkililerimize çağrıda bulunuyorum. Çiftçiden tahsil edilen her türlü haksız vergi ve katkı paylarının alınmasına biran önce son verilmeli ve bu güne kadar tahsil edilmiş olanlarında iade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü çiftçi tüccar değildir, iş insanı değildir vergi mükellefi değildir. Çiftçiden tahsil edilen KDV ve benzeri vergilerin çiftçiye katma değeri, geri dönüşü olmayan tahsilatlardır" dedi.