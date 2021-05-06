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Giriş Tarihi: 6.5.2021 17:59

Mersin'den Alanya'ya gelen gençlerin tatili pahalıya patladı

MEHMET AL
Mersin'den Alanya'ya gelen gençlerin tatili pahalıya patladı

Mersin’den Alanya’ya tatile gelen 2 gencin içerisinde bulunduğu otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyeti olmayan sürücü ve yanındaki arkadaşı hakkında işlem yapılırken, gençlere toplamda 12 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde tam kapanma sürecinin yedinci gününde sıkı denetimler ve kontroller sürüyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri 07 APM 218 plakalı otomobili durdurdu.

Denetimde aracı kullanan genç, önce ehliyetinin olduğunu söyledi. Polisin yaptığı sorgulamada ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücünün kullandığı araç çekici ile otoparka çekildi. Her 2 gence de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal nedeniyle 3 bin 450'şer TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücüye ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 698 TL, ve araç sahibine ise 2 bin 698 TL idari para cezası verildi. Gençlere toplamda: 12 bin 296 TL para cezası uygulanırken, polis ekiplerinin denetimlerinin 24 saat boyunca devam edeceği belirtildi.

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Mersin'den Alanya'ya gelen gençlerin tatili pahalıya patladı
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