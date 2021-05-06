Metina’da PKK’ya ağır bir darbe daha

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan sınır ötesi harekat da, Metina'da teröristlerin kullandığı en büyük mağara bulundu. Komandolar tarafından mağarada yapılan aramalarda, silah ve mühimmatlar bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları devam ediyor. PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor. Komandolar, Metina bölgesinde terör örgütünün kullandığı önemli bir mağarayı tespit etti. Avaşin bölgesinde teröristler için önemli olan mağara içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.

Mağarada yapılan aramalarda, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 adet Doçka makinalı tüfek mühimmatı, 150 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 300 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 250 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 100 adet elektrikli fünye, 500 adet mekanik fünye, 1 adet zaman ayarlı düzenek, 800 tane patlangaç, 50 m infilaklı fitil, 100 adet tahrip kapsülü, 20 adet alfa fair,

3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet küçük telsiz, 1 adet kumanda, 6 adet büyük tüp, 2 adet jeneratör, 1 adet hilti, 7 adet hilti ucu, 2 adet oksijen tüpü, 1 adet monitör, 1 adet UPS, 6 adet akü, 10 adet gaz maskesi, çeşitli örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri bulundu.