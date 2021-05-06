‘Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için anlaşma imzalandı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli mesajlar verdi:Şu anda 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdayız. Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için anlaşmalar imzalanmıştır.Sabır ve sebat göstererek salgının tekrarlayan saldırganlığını kıracağız. Uygulanan tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık.Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit yok.Usulsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış ve eleştiriyle gerçekleri çarpıtmayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri karalama kampanyası başlattı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin. Bugün mücadele bütünlüğü açısından susuyor olmamız edebimizdendir. Bu saldırganlığa sessiz kalacağımız anlamına gelmez.