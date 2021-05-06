Otomobil motosiklete çarptı: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Olay, Şanlıurfa. nın Karaköprü ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden Mehmet T.'nin kullandığı 01 CRB 75 plakalı motosiklete arkadan çarparak kaçtı. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte yolculuk yapan küçük çocuk yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralalıra olay yerinde ilk müdahale yapılmaktan sonra Yaralılar ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı Polis motosiklete çarparak kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması bölgede çakışma başlattı.