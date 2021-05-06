Rami’ye yeni bir sosyal tesis ve kültür merkezi

Eyüpsultan'ı vatandaşların sosyalleşebileceği, çocukların daha fazla oyun oynayabileceği yeni parklar ve yeşil alanlarla donatan Eyüpsultan Belediyesi, mevcut parklarda ise yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.



Eyüpsultan Belediyesi bu kapsamda Rami Bir Nefes Parkı'nı yeni bir çehreye kavuşturacak çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Daha önce Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in sosyal medya hesaplarından "Rami Bir Nefes Parkı'nda düzenlemeler yaptık. Aşağıdaki sosyal tesisi yıktık, bahçesiyle beraber yukarı alıyoruz. Yan tarafına da kültür evini getireceğiz" şeklinde duyurduğu Rami Bir Nefes'te çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.





BAŞKAN DENİZ KÖKEN, YAPILAN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR



Rami Bir Nefes Parkı'nda yapılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Deniz Köken ise her fırsatta inşaat alanında incelemelerde bulunup, ilgili birim müdürlerinden parkın son durumu ve inşaatın ilerleyişi hakkında bilgi alıyor.



YENİ SOSYAL TESİS 700 METREKARE AÇIK OTURMA ALANINA SAHİP



Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar doğrultusunda eski sosyal tesis yıkılarak yeni tesisin temelleri atıldı. İnşaat çalışmaları hızla devam eden yeni sosyal tesis 300 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. 700 metrekarelik açık oturma alanı ile misafirlerine ağaçların gölgesinde oturup çay ve kahvelerini yudumlayacakları huzurlu bir ortam sağlayacak olan yeni sosyal tesisin önünde ise 35 araçlık otoparkta bulunacak.





TESİSİN HEMEN YANINDA KÜLTÜR EVİ OLACAK



Sosyal tesisin hemen yanında yapılacak olan kültür evi ise tek katlı ve 350 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacak. İçerisinde Eyüpsultan Mesleki Eğitim Merkezi (ESMEK)'nin yer alacağı kültür evinde 4 derslik, 1 müzik odası ve 1 çocuk odası bulunacak.



MEVCUT KOŞU PARKURUNUN MESAFESİ UZAYACAK



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parkta yeni düzenlemeler yaparak mevcut koşu parkurunun mesafesini daha da uzatıp, vatandaşların sağlıklı ve verimli bir şekilde spor yapmalarına imkan sunacak.