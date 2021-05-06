Riyad yönetiminden hac yasağı

Suudi Arabistan dünyayı saran ve 3 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 nedeniyle bu yıl da yabancılara hac ibadetini yasaklayacak. 2020 yılında hac ibadeti için ülkeye geleceklere salgın nedeniyle izin vermeyen Suudi Arabistan, bu yıl da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, Riyad yönetiminin hac izinlerini bu yıl da iptal etmeyi düşündüğünü söyledi. Koronavirüs salgınından önceki son hac olan 2019 yılında, yaklaşık 5 milyon kişi Suudi Arabistan'a giriş yapmıştı. DIŞ HABERLER