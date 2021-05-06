Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri RTÜK Başkanı Şahin’den Radyo Günü mesajı! “94 yıllık serüven devam ediyor”
Giriş Tarihi: 6.5.2021 17:41

Başkanı Şahin’den Günü mesajı! “94 yıllık serüven devam ediyor”

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
RTÜK Başkanı Şahin’den Radyo Günü mesajı! “94 yıllık serüven devam ediyor”

Başkanı , Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “94 yıllık serüven devam ediyor” dedi.

Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94. yıl dönümü ve 6 Mayıs Radyo Günü, TRT radyolarının yayınlarıyla kutlanıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, Radyo Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Twitter hesabıdan açıklama yapan Şahin, mesajında şunları ifade etti:
"Eskimeyen dostumuzun Türkiye'deki "Alo alo muhterem samiin! Burası İstanbul Telsiz Telefonu" anonsu ile başlayan serüveni 94 yıldır devam ediyor. Teknolojik gelişmelere rağmen önemini hiç kaybetmeyen radyo vazgeçilmezimizdir. Tüm radyocu dostlarımızın Radyo Günü kutlu olsun."
ARKADAŞINA GÖNDER
RTÜK Başkanı Şahin’den Radyo Günü mesajı! “94 yıllık serüven devam ediyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA