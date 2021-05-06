RTÜK Başkanı Şahin’den Radyo Günü mesajı! “94 yıllık serüven devam ediyor”

Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94. yıl dönümü ve 6 Mayıs Radyo Günü, TRT radyolarının yayınlarıyla kutlanıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, Radyo Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Twitter hesabıdan açıklama yapan Şahin, mesajında şunları ifade etti:"Eskimeyen dostumuzun Türkiye'deki "Alo alo muhterem samiin! Burası İstanbul Telsiz Telefonu" anonsu ile başlayan serüveni 94 yıldır devam ediyor. Teknolojik gelişmelere rağmen önemini hiç kaybetmeyen radyo vazgeçilmezimizdir. Tüm radyocu dostlarımızın Radyo Günü kutlu olsun."