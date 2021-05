Sebze fideleri toprakla buluşuyor

Bahar mevsiminin iyice hissedilmeye başlandığı son günlerde çiftçiler sebze fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.



Koronavirüsle birlikte gıda üretim ve tüketiminin daha da önem kazandığı günümüzde, yetkililerin gerek çiftçilere, gerekse tarım işçilerinin tam kapanmadan muaf tutulmaları tarım sektörü çalışanlarının yüzünü güldürdü.



Yurt genelinde seralardan sonra bahçe ve tarlalarda da fidelerin dikim zamanı geldi.

Kırıkkaleli çiftçi Paşa Mercan da, her mevsim sofralarımızın değişmez lezzetleri arasında yer alan domates fidelerini tarlasına dikmeye başladı.

Çiftçi Mercan, üreticiden aldığı domates fidelerini önce hastalık ve zararlı haşerelerden korunma amaçlı olarak özel hazırlanmış solüsyona batırdı. Daha sonra toprakta yerleri hazırlanan ve damlama sistemi ile sulanan arazisine fide dikimini yaptı.



Sebze dikimi ile ilgili önemli noktaların olduğunu hatırlatan çiftçi Mercan, yaptığı açıklamada, içinde bulunduğumuz günlerin fide dikimi için uygun olduğunu belirterek, "İç Anadolu Bölgesi'nin dikimi bu aylarda başlar. Tam fide dikme zamanı. Dikimlerin, her şeyin zamanı." dedi.



40 dönüm arazisinde dikimlerin yapıldığını belirten Mercan, şunları söyledi:



"Şuanda dikimler başladı. Domates dikiyoruz, biber dikiyoruz. Devletimiz sağ olsun. Corona'dan dolayı çiftçilerimize, işçilerimize izin verdi. Allah'tan zarar ziyan gelmezse ürün almaya çalışacağız. İlaçlama sistemini mecbur yapıyoruz. Bir çiftçi olarak hastalık gelmesin istiyoruz. Sağlıklı ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Damlama sistemini kurduk ki çamur olmasın, çürümesin daha güzel bir sistem olması için çalışıyoruz. Ayrıca milletimize, elimizden geldiği kadar iyi bir şey yetiştirmeye çalışıyoruz. Nisan-Mayıs ayı tam fide dikme zamanı. Dikimlerin, her şeyin zamanı. Bu aylarda, İç Anadolu Bölgesi'nin dikimi bu aylarda başlar. İnşallah Corona'yı savarız. Her şeyimizi etkiliyor. Yarın satışlarımızda ne yapacağız, pazarlar açık olacak mı, toptancılara mal verebilecek miyiz? Corona'dan bir sıkıntımız var. Ama inşallah millet tüm aşıları olur da bu hastalıktan kurtuluruz ki, biz de rahat para kazanırız. Emeğimizin karşılığını alalım diye ümit ediyoruz. İşçilerimize borcumuz olmasın istiyoruz. Alacaklarını alsınlar. İşçilerimiz canımız, ciğerimiz. En önce işçiler önemli. İşçi olmayınca bu işi zaten yapamayız. Dikimden sonra yapılacak işler gübreleme, sulama, çapalama, otunu vurma, ilaçlama, hastalık ve böcek ilaçlarını kullanacağız."



Dikimde çalışan tarım işçisi İbrahim Dağüstü de "Tarım iççisi olarak Urfa'dan geldik çocuklarla beraber. Şuan abimin yanında çalışıyoruz. 3-4 yıldır beraberiz. Şuan fide dikiyoruz. Fide dikme çok önemlidir. Dikkat etmek gerekir. Herkes bunu yapamaz. Dikkat ederek dikilmesi gerekir. 2-3 gün sonra sulamak gerekir. Sonra da çapa zamanı, gübre işleri geliyor. Yavaş yavaş mahsul yetişme zamanı gelir. Ürün zamanında dikilmezse yetişmez. Her şeyin zamanı var. Şuan hastalıktan dolayı inşallah atlatırız. Sağ olsun devletimiz bize izin verdi. Memleketimizden buraya geldik. Görevliler bize izin verdi. Sağ olsunlar. Şuan çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.