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Giriş Tarihi: 6.5.2021 13:15

SİBERAY Instagram hesabının güvenliği için 4 adım açıkladı

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SİBERAY Instagram hesabının güvenliği için 4 adım açıkladı

SİBERAY, Instagram hesabının çalınmasına, kişisel verilerin ele geçirilmesine ve dolandırıcılık konularına maruz kalmamak için Instagram kullanıcılarının güvenliklerini nasıl sağlayabileceğini dört adımda açıkladı. İşte Instagram güvenliği için yapılması gerekenler:

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), Instagram hesabı kullananların güvenliklerini nasıl sağlayabileceğini dört adımda açıkladı.

SİBERAY Instagram hesabının çalınmasına, kişisel verilerin ele geçirilmesine ve dolandırıcılık konularına maruz kalmamak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

4 ADIMDA INSTAGRAM GÜVENLİĞİ!

İlk olarak güvenli e-postaya dikkat etmek gerekiyor. Güncel, doğrulanmış (iki adımlı) ve güçlü parolaya sahip olunması gerektiğini belirten SİBERAY, güçlü parola için önerilerde de bulunuyor.

Güçlü parolanın en az sekiz karakterden oluşması gerektiğini belirten SİBERAY, e-posta parolasında büyük ve küçük harf kullanılması gerektiğini, özel karakterler içeren e-posta parolasını da kimseyle paylaşmamak lazım olduğunu ifade ediyor.

SİBERAY ayrıca güvenli bağlantının önemli olduğunu ve yapılmaması gerekenleri şöyle açıkladı: Güvenilmeyen/ortak Wi-fi ağlarına girmemek, size ait olmayan telefon ve bilgisayara kullanmamak ve hesabınıza erişen uygulama izinlerine izin vermemek gerekiyor. Son olarak iki faktörlü doğrulamanın kullanılması gerektiği ifade ediliyor.

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SİBERAY Instagram hesabının güvenliği için 4 adım açıkladı
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