Sivas Belediyesi Mayıs ayında kira almayacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, pandemi nedeniyle tam kapanmanın olduğu Mayıs ayı için belediyenin kiracılarından kira bedeli almayacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kiracılarından 3 ay kira almadıklarını ve 6 ayda kira ertelemesi yaptıklarını belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, koronavirüsle mücadele sürecinde belediye olarak ihtiyaç sahiplerine yaptıkları desteklerin devam edeceğini söyledi.

BELEDİYE MAYIS AYINDA KİRA ALMAYACAK

Sivas Belediyesi olarak toplumun her kesimine sosyal belediyecilik gereği el uzatarak destek olduklarını ifade eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; "Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnaflarımıza Ramazan ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL nakit desteği sağlayacağımızı açıklamıştık. Diğer yandan ocak ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize 500 TL nakdi yakacak yardımında bulunduk. Destek paketimiz kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri ve genelge kapsamında işyerlerini kapatan esnafların çalışanlarını kapsayacak şekilde Ramazan Bayramı öncesinde ilk etapta 5 bin 500, ikinci etapta 4 bin 500 olmak üzere toplamda 10 bin ailemize 500 TL nakdi yardımda bulunacağımızı duyurduk. Şimdide belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızdan tam kapanma sürecinde yani mayıs ayı içerisinde kira almama kararı aldık. Sivas Belediyesi olarak toplumun her kesimine bu zor süreçte sosyal belediyecilik gereği destek olmaya, yanlarında olmaya önem verdik" diye konuştu.