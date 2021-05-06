SON DAKİKA: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Türkiye'de dün 336 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 527'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 229 bin 733 test yapıldı. Dün yapılan 241 bin 997 testten, 28 bin 997 yeni vaka sayısı, 2 bin 483 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.