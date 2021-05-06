SON DAKİKA: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Çin'in Vuhan kentinen yayılmaya başlayan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son zamanlarda artış göstermişti.
Vaka ve vefat sayıları rekor seviyelere ulaşırken, Art arda alınan kısıtlama kararlar etkisini göstermeye başladı. Özellikle 29 Nisan'da uygulamaya konulan tam kapanma sürecinin ardından vaka ve vefat sayılarında ciddi bir düşüş gözlemlendi.
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada vaka sayılarında hedefledikleri sayının 5 bin olduğunu vurgulamıştı.
SON DAKİKA: 5 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
5 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 26 bin 476, hasta sayısı 2 bin 414 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 418 olarak kayıtlara geçti.
356 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bugün 356 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 41 bin 883'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 35 bin 464 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e çıktı.
TOPLAM VAKA 5 MİLYONA YAKLAŞTI
Bugüne kadar 48 milyon 459 bin 224 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594'e yükseldi.
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 336 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 527'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 229 bin 733 test yapıldı. Dün yapılan 241 bin 997 testten, 28 bin 997 yeni vaka sayısı, 2 bin 483 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.