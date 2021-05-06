Son dakika | Cumhuriyet yazarı anlattı: ABD Türkiye kendisine biat etsin istiyor

Emekli Büyükelçi ve Cumhuriyet yazarı Uluç Özülker ABD - Türkiye ilişkilerinin niçin gerginleştiğini yazdı: ABD kendisine biat etmeyen gelişen Türkiye'den rahatsız.

İşte yazıdan öne çıkan noktalar;

Türkiye-ABD ilişkileri Başkan Trump döneminde zor bir sürece girmişti. Bunda Başkan Trump'ın temel politik yaklaşımındaki katı neo-con (yeni muhafazakâr) felsefe önemli bir rol oynamaktaydı. Basit tarifiyle, 1935'te New York City Koleji'nde hayat bulan bu felsefenin temelinde, ABD'nin çıkarlarının her şeyden önde geldiği ve bunu sağlamak için her yolun mubah olduğu anlayışı yatmaktaydı.

Güçlü silahlı kuvvete sahip olmak bu hedefe varmanın ana unsuruydu. Trump'ın seçilmesinden hemen sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu açış konuşmasına "ABD ve ötekiler" diye başlaması bu anlayışın açık göstergesiydi.

Trump Türkiye'ye yaklaşımında da bu felsefeyi uygulamıştır. (...)

TEAMÜLLERİ İHMAL ETTİ

Biden'ın başkan seçilmesinin durumu değiştirmek bir yana, daha da zorlaştırdığı görülmektedir. Üstelik, her şeye rağmen, Trump döneminde Cumhurbaşkanımızla kişisel düzeyde var olan, karşılıklı sempatiye bağlı olarak sürdürülebilen diyalog da sıkıntıya girmiştir. Biden'ın daha seçilmeden ülkemiz hakkında yaptığı değerlendirmeler aslında bunun habercisidir.

- TÜRKİYE'DE İKTİDARA KARŞI BİR BAŞKASINI DESTEKLEYECEK KADAR İLERİ GİTTİ -

Biden Aralık 2019'da New York Times gazetesine verdiği röportajda, mealen, Türkiye'de iktidardan memnun olmadığını ve seçimlerde muhalefeti destekleyeceğini dile getirebilecek kadar ileri gidebilmiştir. Seçildikten sonra da ilişkilerini artık kişisel bazda değil kurumsal düzeyde sürdüreceğini, bu bağlamda Avrupa Birliği ile işbirliği halinde Türkiye'yi zorlayacağını söyleyebilmiştir.

Dışişleri Bakanı Blinken da, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'yi sözde müttefik şeklinde tanımlayabilmiştir. Biden, baş düşman olarak değerlendirdiği Rusya ile yakın ilişkisi dolayısıyla Türkiye'yi suçlayabilmiştir. Başkanların seçildikten sonra ilk temaslarını NATO müttefikleriyle gerçekleştirme teamülünü Türkiye konusunda ihmal edebilmiştir. Örnekler çoğaltılabilir.

Son olarak da sözde Ermeni soykırımı konusunda yaptığı, hukuki geçerliliği ve haklılığı bulunmayan, tümüyle siyasi açıklamasıyla niyeti hakkında her türlü tereddüdü ortadan kaldırmıştır. Bunu yaparken 14 Haziran 2021 günü yapılacak NATO zirvesinde gerçekleşecek ikili görüşmede Türkiye'ye farklı bir tutum sergileyebileceğine dair açılımda da bulunabilmiştir. Bu hususta ABD yetkililerinden de yatıştırıcı benzer değerlendirmeler gelmiştir.

- ABD TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI HİÇE SAYAN BİR EGO İÇERİSİNDE -

Kanımca bu gidişat, Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu gelişme beklenmesi umudu yaratacak nitelikte değildir. ABD, bir bölümü Türkiye'nin hayati çıkarlarını içeren mevcut sorunlar yumağında egosunu aşamamakta ve sadece emperyal çıkarlarıyla hareket etmektedir. Önümüzdeki dönemde farklı bir tutum sergileyebileceğine dair bir işaret de yoktur. Halen ABD ile gündem oluşturan, şimdi sayacağım sorunlara bakıldığında bu savımın nedeni daha net anlaşılabilecektir.

- ABD BİAT ETMEYE ZORLUYOR -

(...) Aslında ABD'nin bu politikasının hedefinde, palazlanan ve hak ve hukuk kapsamında çıkarlarını savunmaya başlayan Türkiye'yi kendi deyimiyle biat etmeye zorlama saiki yatmaktadır.

Ancak 21. yüzyılda bu beklenti demode kalmıştır. Biat etmeyen Türkiye'ye yaptırımlarla sonuç almaya çalışmak kanımca Türkiye'yi kaybetmekle eşdeğerdedir. Halen Türk kamuoyunda ABD'ye olan güven duygusunun iyice gerilediği görülmektedir. Son kamuoyu araştırmaları bunun yüzde 85'lere kadar çıktığını göstermektedir. ABD'nin yaklaşımında bu hususu da dikkate almasında yarar bulunmaktadır.