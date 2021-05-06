SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı'ndan Letonya'ya çok sert tepki: Şiddetle kınıyoruz!

Letonya'nın aldığı kararın tarihi olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşma şartıyla çeliştiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu karar, Letonya'nın işgalinin 80. yıl dönümü vesilesiyle kendi tarihindeki olaylara ilişkin olarak yapmış olduğu, tarihi olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşılmasının uluslararası ilişkilerin bir ön şartı olduğu yönündeki açıklamasıyla da çelişmekte ve bu bağlamda da bir çifte standardı ortaya koymaktadır. Letonya Parlamentosu'nu tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bazı çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, bu yanlış adımını geri almaya, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde bir arada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz."