Son dakika: Gaybubet evlerinin 'maaş' dağıtıcısı çıplak ayaklarla kaçarken yakalandı

ÇIPLAK AYAKLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ancak gelen polisleri gören Mehmet Biricik, yatak odasına açılan yangın merdiveninden otoparka indi. Çıplak ayaklı olan Biricik, otopark duvarından atlayarak kaçmaya çalıştı.

Gaybubet evlerindekilere 'maaş' dağıtan FETÖ'cü çıplak ayakla kaçmaya çalıştı | Video

Binanın etrafını saran polisler tarafından yakaladı.Operasyon anındaki kaçışı kameralar tarafından görüntülenen Mehmet Biricik'in evinde yapılan aramada ise toplam 55 bin lira değerinde 2 bin 850 dolar ve 28 bin lira ile 2 cep telefonu, 1 tablet, 2 kullanılmamış telefon kartı, 2 hafıza kartı, 1 sabit diske ele geçirildi.