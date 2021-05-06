SON DAKİKA HABERİ: Bakan Elvan'dan canlı yayında önemli açıklamalar



KORONAVİRÜS ÜLKE EKONOMİLERİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Bu süreçte Merkez Bankaları genişlemeye gittiler. Özel kesimin borçlarını dahil ettiğimizde 24 trilyon dolarlık borçlanmada bir artış söz konusu. Devletlere baktığımızda %100'e yakın. Ciddi bir borçlanma gerçekleşti. Herkes zorlanıyor.

Hayatımızda ilk defa karantina nediri yaşamak zorunda kaldık. Birçok ülke kapandı. Böyle bir süreci geçirdik. Bu süreçte de işçi, esnaf kesimi ciddi bir rahatsızlık oldu küresel ölçekte. Bu sorunlar sadece Türkiye'deymiş gibi bakış açılarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Salgın başladığından beri 114 milyon insan işsiz kaldı. Bu sorunu tüm ülkeler yaşıyor.

Bakan Elvan, üretim ve ticarette kriz öncesi döneme göre Türkiye'nin daha iyi durumda olduğunu ifade etti.

Yeni dönemde uzaktan çalışmanın ciddi bir şekilde yaygınlaşacağını belirten Bakan Elvan, ofislerin küçüleceğini ve holding binalarına ihtiyaç duyulmayacağını söyledi.

Bakan Elvan, 2021'de ülkeleri bekleyen fırsatları ve riskleri şöyle sıraladı;

Türkiye, ürün çeşitliliği açısından kapasitesi geniş. Neyi istersek onu üretebiliyoruz. Geçmişte Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünüp de Doğu Avrupa'ya yatırım yapanların pişman olup "Keşke Türkiye'ye yatırım yapsaydık" dediğini biliyoruz. Türkiye, ürün çeşitliliği açısından kapasitesi geniş.

Gelişmekte olan ülkelere fon akışı durdu. Mart ayında gelişmekte olan ülkelere sermaye akımı 10 milyar dolar. Küresel koordinasyona ihtiyaç var.

Türkiye'nin salgın döneminde önemli bir sınav verdiğini söyleyen Bakan Elvan, "ABD, Avrupa ülkeleri korona hastalarına yatak bulamazken Türkiye bu alanda en ufak bir sorun bile yaşamadı." dedi.