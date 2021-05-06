Son dakika: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı :Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.

Arama-tarama faaliyetleri sırasında;

2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

400 adet Doçka makinalı tüfek mühimmatı,

150 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

300 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

250 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

100 adet elektrikli fünye,

500 adet mekanik fünye,

1 adet zaman ayarlı düzenek,

800 tane patlangaç,

50 m infilaklı fitil,

100 adet tahrip kapsülü,

20 adet alfa fair,



3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

1 adet küçük telsiz,

1 adet kumanda,

6 adet büyük tüp,

2 adet jeneratör,

1 adet hilti,

7 adet hilti ucu,

2 adet oksijen tüpü,

1 adet monitör,

1 adet UPS,

6 adet akü,

10 adet gaz maskesi,

çeşitli örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri bulundu.