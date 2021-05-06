Son dakika: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı :Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.
Arama-tarama faaliyetleri sırasında;
2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,
4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
400 adet Doçka makinalı tüfek mühimmatı,
150 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,
300 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
250 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
100 adet elektrikli fünye,
500 adet mekanik fünye,
1 adet zaman ayarlı düzenek,
800 tane patlangaç,
50 m infilaklı fitil,
100 adet tahrip kapsülü,
20 adet alfa fair,
3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
1 adet küçük telsiz,
1 adet kumanda,
6 adet büyük tüp,
2 adet jeneratör,
1 adet hilti,
7 adet hilti ucu,
2 adet oksijen tüpü,
1 adet monitör,
1 adet UPS,
6 adet akü,
10 adet gaz maskesi,
çeşitli örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri bulundu.