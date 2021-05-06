Son dakika: Rus heyet ne zaman gelecek? Bakanlıktan çok önemli turizm açıklaması...

"UKRAYNA PAZARIMIZ AÇIK"

Özellikle Rusya'nın uçuşlarda kısıtlama getirdiği şu dönemde her pazarın öneminin daha da arttığına işaret eden Alpaslan, şöyle devam etti:

"2019 yılında 1,5 milyonu aşkın Ukraynalı ziyaretçi ülkemize seyahatte bulundu. Geçen yıl salgın koşullarına rağmen 1 milyon civarında Ukraynalı ziyaretçi ülkemize tatile geldi. Bu çerçevede Ukrayna heyetine Türkiye'de Güvenli Turizm Sertifika Programımızı ve gelen ziyaretçilerin sağlıklı, güvenli ortamda tatil yapmalarına ilişkin aldığımız önlemleri yerinde gösterdik. Onlar da programın güvenli ve başarılı olduğunu ifade ettiler. Ukrayna pazarımız halen açık, ziyaretçi gelmeye devam ediyor."

Alpaslan, Türkiye'deki sertifika programının sadece Ukrayna'nın değil, dünyanın takdirini kazandığını vurguladı.