29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması tüm denetimlerle sürüyor. Muaf olan vatandaşlar dışında tam kapanmaya büyük bir uyum gösteriliyor. Vaka sayıları da kısmi kapanmaya eklenen tam kapanma sonrası hızla düşmeye başladı. Hastanelerin yoğun bakımlarında ciddi düşüşler görülürken, hastaneye başvuran vatandaş sayısı da giderek azaldı.
Tam kapanma kararını duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında 5 bin vaka hedefini açıklamıştı. Dün açıklanan son vaka hala 25 binin üzerinde. Uzmanlar hafta sonunda itibaren tam kapanmanın etkilerinin tabloya yansıyacağını ifade ediyor.
Turizm sezonunun kaçırılmaması için 5 bin vakanın altının görülmesi için tam kapanma süresinin uzayacağı iddia ediliyor. Sıkça dillendirilen bu iddia ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir canlı yayında net açıklamalar yaptı.
TAM KAPANMA UZATILACAK MI? CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Tam kapanma uzayacak mı? 19 Mayıs'ta tam kapanma olacak mı?' sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:
Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok
Kapanma sürecinin net ve şeffaf yürtüldüğünü söyleyen Oktay, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler."
"HERHALDE BUNLARI DESTEKTEN GÖRMÜYORLAR"
Oktay, muhalefetten gelen pandemi desteklerinin yetersiz olduğu eleştirilerine de yanıt verdi:
Esnafa yaptığımız hibe ödemeleri var. KDV indirimleri var. Stopaj indirimleri var. Çok farklı kısa çalışma ödeneklerimiz var. İşten fesih hakkının kaldırılması var. Böyle bir dönemde kimse çalışanını işten çıkaramaz. 130 milyara yakın kredi ertelemeleri var. Herhalde bunları destekten görmüyorlar.
"18 AŞI ÇALIŞMASI VAR"
Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Oktay, çalışma yürüten firmaları sıkı bir takibe aldıklarını söyledi.Oktay devam eden çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Aşı çalışmalarını bir ekosistem olarak düşünürsek içinde kimler varsa tamamını içine alan süreci sıkı bir takip altına aldık. Toplam 18 aşı çalışması var. Bunlardan yedisi başvuru aşamasına gelmişti. Yani insan deneyi aşamasına gelen. Bunları yakın takibe aldık. Yedi firmadan dördü klinik test onayını aldı. Bir tanesi de biraz daha önde, Kayseri'deki."
5 MAYIS VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 35 bin 464 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.
Test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.