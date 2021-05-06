TAM KAPANMA UZATILACAK MI? CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Tam kapanma uzayacak mı? 19 Mayıs'ta tam kapanma olacak mı?' sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok

Kapanma sürecinin net ve şeffaf yürtüldüğünü söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler."