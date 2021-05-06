Son dakika: Teröristlerin etrafı kuşatıldı! Eren-15 Ağrı Dağı - Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nın ardından, sınır içinde de Eren operasyonlarına bir yenisi eklendi. 2 bin 65 personelin katılımı ile Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu gerçekleştiriliyor. Operasyon kapsmaında teröristler 4 ilde çembere alındı. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak detayarı paylaşırken, ilk görüntüler de geldi.