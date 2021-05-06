Son dakika: Teröristlerin etrafı kuşatıldı! Eren-15 Ağrı Dağı - Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nın ardından, sınır içinde de Eren operasyonlarına bir yenisi eklendi. 2 bin 65 personelin katılımı ile Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu gerçekleştiriliyor. Operasyon kapsmaında teröristler 4 ilde çembere alındı. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak detayarı paylaşırken, ilk görüntüler de geldi.
İÇİŞLERİ'NDEN EREN-15 OPERASYONU AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan İllerinde "EREN-15 AĞRI DAĞI-ÇEMÇE MADUR" Operasyonu başlatılıdı.
Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.065) personel [(135) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EREN BÜLBÜL'ÜN HATIRASI
Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'nın Karadeniz'e sızan yapılanmasını askerlere gösterdiği sırada çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ü İçişleri Bakanlığı unutmadı. Bakanlık, iç güvenlik operasyonlarına bu yol Eren adını verdi. Şu anada kadar 15 büyükiç güvenlik operasyonu gerçekleştirildi.
Eren Bülbül'ün annesi, operasyona oğlunun adının verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade etmişti.