Tam 4.5 ton! Üç adreste ele geçirildi

İstanbul'da sahte içki imalatı yapılan üç adreste sahte içki imalatında kullanılan 4.5 ton etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'ne bağlı Sanayi Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapılan üç adrese baskın düzenledi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu üç adreste ve bir araçta yapılan aramalarda; sahte içki imalatında kullanılan 4.5 ton etil alkol, etil alkolü damıtma kazanı, iki adet dalgıç pompa, dokuz bin 850 adet etiket ve üç bin alkol şişesi ele geçirildi.