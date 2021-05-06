Telefon direkleri tehlike saçıyor

Bursa'da geride kış aylarında hava şartları nedeniyle devrilen ve yan yatan onlarca telefon direği tehlike saçıyor.

İznik İlçesine bağlı Mahmudiye mahallesinde yaşayan vatandaşlar, devrilen ve devrilmek üzere olan telefon direklerinden endişe ediyor. Kış ayılarında yoğun bir şekilde yağan kar, yağmur ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yerlerinden sökülen telefon direklerinin bazıları devrildi. Onlarca direk ise yan yatarak devrilecek hale geldi.

Tarlalarına işe giden mahalle sakinleri ise, yol kenarlarında eğik bir şekilde duran direklerin üzerlerine devrilmesinden korkuyor. Mahallede çok sayıda çocuk yaşadığını ifade eden köylüler yetkililerden yardım istiyor.